أمن شحات تبدأ في مكافحة تجار السوق السوداء وظاهرة التسول

أخبار ليبيا24

قال الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن بمدينة شحات الملازم حسن بوكريم إن المديرية بدأت في مكافحة ظاهرة تجار السوق السوداء للعملة الصعبة ( دولار) وظاهرة التسول.

وأضاف بوكريم في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن التعليمات صدرت لضبط الأشخاص الذين يقومون ببيع العملة الصعبة (دولار) أمام المصارف ويتقاضون نسبة ويستغلون أزمة نقص السيولة بالمصارف.

وأوضح الناطق الرسمي أن تعليمات مدير أمن شحات إلى قوة التدخل السريع بالمديرية تقضي بضبط وإحالة كافة تجار العملة داخل أو أمام المصارف إلى جهات الاختصاص وكذلك محاربة ظاهرة التسول داخل البلدية والتي تنتشر بشكل واضح في الفترة الأخيرة.