مناقشة تفعيل مطار بني وليد المدني

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ناقش رئيس مصلحة المطارات بحكومة الوفاق محمد بيت المال الإثنين مع عميد بلدية بني وليد سالم انوير الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف المصلحة لتفعيل مطار بني وليد المدني.

وبحسب الصفحة الرسمية لبلدي بني وليد فإنه تم الاتفاق على ضرورة قيام وفد يمثل المصلحة بزيارة ميدانية للمطار لتقييم وضعه الحالي من حيث جاهزية المرافق والأجهزة والمنظومات الموجودة وإعداد تقرير شامل يتضمن الاحتياجات اللازمة والضرورية للتشغيل.

وتم الاتفاق على أن يقوم المجلس البلدي بني وليد بترشيح شخص من ذوي الخبرة والكفاءة ليتم تكليفه من قبل رئيس مصلحة المطارات لتولي مهام مدير عام المطار.