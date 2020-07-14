مصادر: الجمع العسكري للمرتزقة السوريين في طرابلس من أجل دفع “المرتبات”

مصادر: الجمع العسكري للمرتزقة السوريين في طرابلس من أجل دفع “المرتبات”

أخبار ليبيا24

أكدت مصادر عدة أن الجمع العسكري للمرتزقة السوريين الذي تم الإثنين في معسكر اليرموك جنوب العاصمة طرابلس كان من أجل دفع المرتبات المتأخرة للمرتزقة السوريين.

وأضافت المصادر أن عدد المجموعة التي قامت بالجمع الإثنين في معسكر اليرموك جنوب طرابلس في منطقة خلة الفرجان حوالي 1000 عنصر منهم عناصر جديدة وصلت مؤخرًا والغالبية قديمة متواجدة في العاصمة منذ يناير الماضي.

وأوضحت المصادر أنه تم تسديد المرتبات المتأخرة لهذه المجموعة من العناصر القديمة ومنح مرتب شهر مقدم للعناصر الجديدة التي وصلت مؤخرًا عبر تركيا الى مصراتة ومعيتيقة ويبلغ مرتب الواحد منهم 2000 دولار وذلك بغرض تجهيزهم لمعركة سرت والجفرة.

وذكرت المصادر أن غالبية هذه المجموعة التي جمعت في معسكر اليرموك وتحصلت على مرتباتها تابعة لما يسمى الفيلق الرابع أو ما كان يعرف سابقًا بـ ” فيلق حمص ” المحسوب على تنظيم إخوان سوريا وقد انضم لمليشيا الجيش السوري الحر الموالي لتركيا في مارس 2018 بقيادة الإرهابي ناصر النهار.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لأحد عناصر المرتزقة السوريين موجود في أحد المعسكرات في العاصمة طرابلس يشكو عدم صرف ما قال إنها “مرتبات”.

وقال المرتزق السوري خلال مقطع الفيديو الذي يظهر تواجدهم في أحد المعسكرات :”حتى السلف تتم سرقتها وعندما منحونا 300 دولار قاموا بخصم 50 دولار من القيمة”.

وأكد المرتزق السوري الذي يصور المقطع ويظهر بعض المرتزقة يلعبون كرة القدم في ساحة المعسكر، وبعض الآليات أنهم منذ أربعة أشهر لم يتم منحهم “رواتبهم”.