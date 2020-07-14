بعد تهديدات تركيا.. مجلس النواب: لمصر حق التدخل عسكريا في ليبيا

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بعد رفض تركيا يوم الإثنين أي احتمال لوقف وشيك لإطلاق النار في ليبيا وتحريضها على ضرورة سيطرة قوات الوفاق على مدينة سرت والقاعدة الجوية في الجفرة قبل التوافق على وقف إطلاق النار الذي طعت إليه الأطراف الدولية والأمم المتحدة، جاء رد مجلس النواب الليبي بأن أعطى الإذن للجيش المصري بالتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري ضد “الاحتلال التركي” لليبيا.

وحرّض وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة “خبر ترك” التلفزيونية التركية، من “إنه لا بد لحكومة الوفاق الوطني من السيطرة على مدينة سرت الساحلية والقاعدة الجوية في الجفرة قبل أن توافق على وقف لإطلاق النار”.

تصريحات الوزير التركي، الذي يتحدث نيابة عن حكومة الوفاق، دفعت مجلس النواب الليبي، إلى إصدار بيان منح من خلاله “الضوء الأخضر” للجيش المصري للتدخل إذا رأت القاهرة أن هناك خطرا داهم وشيك يطال أمن البلدين.

وافتتح المجلس بيانه قائلًا، ” في ظل ما تتعرض له بلادنا من تدخل تركي سافر وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم، ولما تمثله جمهورية مصر العربية من عمق استراتيجي لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، ولما تمثله المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي من تهديد مباشر لبلادنا ودول الجوار في مقدمتها الشقيقة جمهورية مصر العربية، والتي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي؛ فإن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المُنتخب من الشعب الليبي والُممثل لإرادته الحرة، يؤكد على ترحيبه بما جاء في كلمة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية”.

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد قال في 20 يونيو، إن تجاوز مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية الليبية تعتبر بمثابة “خط أحمر” لبلاده “وأمنها القومي”.

وتابع مجلس النواب الليبي، “ندعو إلى تظافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر الُمحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة وللقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا”.

وأضاف، “إن تصدينا للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين، وتكون الكلمة الُعليا للشعب الليبي وفقاً لإرادته الحرة ومصالحه العليا”.