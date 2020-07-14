قرقاش: طبول الحرب التي تقرع حول سرت تهدد بتطور جسيم

أخبار ليبيا24

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن “طبول الحرب” التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة.

وأضاف، في تغريدة على تويتر، اليوم الثلاثاء، أن الإمارات تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته.

تأتي هذه الدعوة، بينما قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه لا بد لحكومة الوفاق من السيطرة على مدينة سرت الساحلية والقاعدة الجوية في الجفرة قبل أن توافق على وقف لإطلاق النار.