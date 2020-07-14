شكري ينفي وجود اتصالات مع تركيا بشأن ليبيا

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فند وزير الخارجية المصري سامح شكري، تصريحات نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو بشأن وجود اتصالات بين مصر وتركيا خلال الفترة الماضية، محذرًا من تصريحات الأخير حول وجود تحضيرات لإطلاق عملية عسكرية في سرت.

وقال شكري، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، “لم يكن هناك أي تواصل أو حوارات بين مصر وتركيا في الفترة الماضية، والدليل على ذلك هو خروج التصريحات عن المعتاد على المستوى الدولي”.

وأكد شكري أن تصريحات أوغلو، حول وجود تحضيرات لعملية عسكرية في سرت يعتبر تطورا بالغ الخطورة. وقال إن ذلك “أمر خطير وخرق لقرار مجلس الأمن وقواعد الشرعية والدولية، وتطور بالغ الخطورة على الأوضاع في ليبيا”.

وشدد شكري أنه “لم يكن هناك احتمال بألا يتم التصدي لمثل هذا الاعتداء الذي يراه كثير من الأشقاء في ليبيا على أنه احتلال تركي عثماني”.

رفضت تركيا يوم الإثنين أي احتمال لوقف وشيك لإطلاق النار في ليبيا قائلة، إن أي اتفاق يشمل خطوط القتال القائمة حاليا لن يفيد حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها أنقرة.

وكان وزير الخارجية التركي قال، في حديثه إلى قناة “تي آر تي” التركية، إن “هناك تحضيرات لعملية، لكن نجرب المفاوضات لانسحاب حفتر والقوات الداعمة له”.

وتحدث أوغلو عن مفاوضات أجرتها بلاده على مستوى وزراء الخارجية مع القاهرة في الماضي، وأنه لا خلاف في الرأي مع مصر بخصوص توسع مناطقها البحرية مع الاتفاقية المبرمة مع حكومة الوفاق.