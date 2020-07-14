شركة الواحة تحاول التغلب على المصاعب والعراقيل الفنية المترتبة على التوقف

شركة الواحة تحاول التغلب على المصاعب والعراقيل الفنية المترتبة على التوقف

أخبار ليبيا24

أعلنت شركة الواحة للنفط الأيام القليلة الماضية استئناف عمليات الإنتاج بكافة المواقع التابعة لها بالحقول والميناء ومحاولة التغلب على المصاعب والعراقيل الفنية المترتبة على التوقف.

وأوضح قسم الإعلام في شركة الواحة أن استئناف عمليات الإنتاج بناء على توجيهات سابقه لرئيس لجنة الإدارة أحمد عمار حيث أكد على ضرورة استكمال الخطط الهندسية الموضوعه سابقا وتوفير قطع الغيار اللازمة لأداء الأعمال في الوقت المحدد مما يحقق رغبة شركة الواحة لرفع صادراتها مجددا.

وشدد رئيس لجنه الإدارة في الشركة على ضرورة استمرار أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة وإنجاز الأعمال في وقت زمني محدد وكذلك الأعمال الضرورية والعاجلة.

وأضاف عمار أن شركة الواحة للنفط تسعى إلى رفع صادراتها وتأهيل البنية التحتية، لافتا إلى أنها تعاني من الدمار الذي لحق بخزانات السدرة وتآكل خطوط نقل الخام بسبب الإغلاق المتكرر والتخريب المتعمد.

وأفاد رئيس لجنة الإدارة :”مؤخرا تمكنت الواحة من إعادة عدد من الخزانات للعمل منه خزان رقم 12 وإزالة خزانات أخرى وإقامة خزانات حديثة مكانها وإجراء توسعة وإزاحة خط لنقل الخام بين خزانات رقم 1 ورقم 2 ورقم 15 للمساهمة في رفع السعة التخزينية من 25 ألف برميل إلى 50 ألف برميل”.

وأشار عمار – بحسب قسم الإعلام في شركة الواحة – إلى أن العمل مستمر على تجهيز حضيرة خزانات السدرة كما تعمل على السيطرة على التسربات المتكررة في خط حقل الواحة والزقوط والسدرة.

وذكر أنه مؤخرا تم استبدال خط نقل نفط خام بطول 253 كيلو متر بين حقلي جالو والواحة واحة مما عزز نقل النفط الخام، لافتا إلى أن هذا يأتي ضمن خطة موضوعة من لجنة الإدارة لتأهيل البنية التحتية إلى جانب التعاقد لإعادة تأهيل حقل الظهرة في حوض سرت حيث بدأ منذ أشهر تجهيز موقع داخل الحقل من أجل البدء في العمل على صيانته بالكامل.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن حقل الظهرة الآن مغلق بالكامل ومدمر وتم البدء بتأهيله في أبريل 2019 وكان ينتج 120 ألف برميل سابقاً ، مستطردًا بالقول :”أما عن حقل الفارغ آخر توجهيات اللجنة بضرورة استمرار العمل به والانتهاء من الأعمال الهندسية في وقت محدد”.

وأوضح أنه من المتوقع أن يتم تزويد محطات الكهرباء بالغاز في الجنوب عن طريق خط تعمل عليه المؤسسة الوطنية للنفط وبتروجيت الآن ويزود أيضا حقل الانتصار التابع لزويتينة بالغاز لتحفيزها على العمل.

وأفاد أن لجنة الإدارة أكدت على ضرورة الاستمرار في تطبيق الخطة الاحترازية المحددة مسبقا لمكافحه وباء كوفيد 19 بإرسال إمدادات للوقاية شملت معدات وقاية ومعقمات للمواقع المختلفة.