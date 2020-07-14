حادث سير يؤدي إلى وفاة عدد من الأشخاص في الكفرة

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تسبب حادث سير جنوب مدينة الكفرة أمس الإثنين في وفاة عدد من الأشخاص وجرح آخر من سكان المدينة .

وأوضح قسم العلاقات العامة بمديرية أمن الكفرة، أن حادث السير وقع جنوب المدينة ونتج عنهُ وفاة أشخاص وجرح آخر ووصلوا إلى مستشفى الشهيد عطية الكاسح.

وتابع القسم ، على الفور انتقل رئيس وحدة التحقيق بقسم المرور والتراخيص وتم فتح محضر استدلال وأخذ أقوال الشخص المصاب .

واشار قسم العلاقات العامة من خلال الاستدلال تبين وفاة 3 أشخاص ووصول المتوفين الثلاث لمستشفى الشهيد عطية الكاسح.

وأفاد الشخص المصاب بأنهم تعرضوا لحادث سير في منطقة رمل الشريف على متن مركبة نوع تويوتا “سيكويا” كان على متنها 6 أشخاص جنوب مدينة الكفرة.

وبحسب الشخص المصاب كانت الحادثة ، نتيجة السقوط في مكان رمال متقطعة مما أدى إلى اشتعال النيران في السيارة بعد الحادث نافيا تعرضهم لمطاردة كما أُشيع في بعض الصفحات.

هذا وأكد قسم العلاقات العامة بمديرية أمن الكفرة أن هناك حالتين لم تصلا بعد إلى المستشفى وكانت متواجدة معهم على متن المركبة.