بلدية أجدابيا تسجل ارتفاعًا في حالات الشفاء من فيروس كورونا

23

أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية أمس الإثنين عن شفاء حالتين من فيروس كورونا من مواطني مدينة أجدابيا.

وتلقت الحالتين العناية والرعاية الطبية بقسم العزل في مستشفى الهواري العام في مدينة بنغازي.

وبتسجيل حالتي الشفاء تقلص إجمالي الحالات النشطة من مدينة أجدابيا إلى 8 حالات فيما ازدادت حالات الشفاء إلى 18 حالة شفاء في المدينة.

وسجلت في مدينة أجدابيا 26 إصابه بالفيروس منها 8 حالات نشطة حالتها مستقرة ومنها من يتماثل للشفاء، وكانت مدينة أجدابيا قد أعلنت في 23 من يونيو الماضي عن اكتشاف أول حالات مصابة بفيرس كورونا في البلدية.

المزيد من الأخبار

شركة الواحة تحاول التغلب على المصاعب والعراقيل الفنية المترتبة على التوقف

مناقشة تفعيل مطار بني وليد المدني

حادث سير يؤدي إلى وفاة عدد من الأشخاص في الكفرة

اعتداءات على 15 بئر في الحقل الجنوبي لجهاز النهر

المزيد

شركة الواحة تحاول التغلب على المصاعب والعراقيل الفنية…

مناقشة تفعيل مطار بني وليد المدني

حادث سير يؤدي إلى وفاة عدد من الأشخاص في الكفرة