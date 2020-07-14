بلدية أجدابيا تسجل ارتفاعًا في حالات الشفاء من فيروس كورونا

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أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية أمس الإثنين عن شفاء حالتين من فيروس كورونا من مواطني مدينة أجدابيا.

وتلقت الحالتين العناية والرعاية الطبية بقسم العزل في مستشفى الهواري العام في مدينة بنغازي.

وبتسجيل حالتي الشفاء تقلص إجمالي الحالات النشطة من مدينة أجدابيا إلى 8 حالات فيما ازدادت حالات الشفاء إلى 18 حالة شفاء في المدينة.

وسجلت في مدينة أجدابيا 26 إصابه بالفيروس منها 8 حالات نشطة حالتها مستقرة ومنها من يتماثل للشفاء، وكانت مدينة أجدابيا قد أعلنت في 23 من يونيو الماضي عن اكتشاف أول حالات مصابة بفيرس كورونا في البلدية.