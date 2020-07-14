بعد خروجها عن الخدمة فرق الصيانة تنتهي من صيانة محطة السراج 220

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أعلنت الشركة الكهرباء العامة صباح اليوم الثلاثاء انتهاء الصيانة اللازمة بمحطة السراج 220 وذلك بعزل الجزء المعطوب من القضيب وإرجاع الجهد للمحطة وشحنها تدريجيا لتغدية المناطق التي تتغذى منها بالتيار الكهربائي.

وأشادت الشركة بفرق الصيانة في دائرة الجهد الفائق غرب طرابلس والإدارة العامة لنقل الطاقة على جهودهم وعملهم حتى ساعات متأخرة من الليل للقيام بالصيانة اللازمة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت أمس الإثنين عن خروج محطتي السراج والرياضية 220 ك ف عن الخدمة.

وذكرت أن خروج المحطتين كان نتيجة لحدوث خلل فني بمحولات الجهد على قضيب التوزيع رقم 2 بمحطة السراج 220 ك ف أدى إلى اشتعال النيران بجزء منها.