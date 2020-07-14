الوفاق بتحريض تركي تتجاهل الدعوات الدولية بوقف إطلاق النار

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على الرغم من الدعوات الدولية والأممية على حد سواء بوقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي الليبي لإخراج البلاد من أزمتها غير أن حكومة الوفاق لازالت “تدق طبول الحرب” حول سرت والجفرة وسط تحريض تركي لذلك.

وفي هذا الاتجاه، أطلق الناطق باسم قوات الوفاق، قال العقيد محمد قنونو، سلسلة تغريدات على تويتر، تؤكد تمسك حكومة الوفاق بخيار الحرب ورفض الجنوح للسلام واستئناف الحوار السياسي الذي تدعو إليه جميع الأطراف الدولية.

وقال قنونو، “نؤكد على موقفنا الثابت بأننا مستمرون في الدفاع المشروع عن أنفسنا، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت وانهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد”.

وتابع، “نبشر كل الليبيين الشرفاء، أننا ماضون إلى مدننا المختطفة، ورفع الظلم عن أبنائها، وعودة مهجريها، وسنبسط سلطان الدولة الليبية على كامل ترابها وبحرها وسمائها”.

وأضاف، “نحيي كافة الأبطال من قواتنا البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، ونقول لفلول ميليشيات حفتر الارهابية: الجواب ما ترون لا ما تسمعون، ونعاهد شعبنا بان جرائم المقابر الجماعية وزرع الألغام لن تمر دون عقاب”.

أتت هذه التصريحات، بعدما رفضت تركيا يوم الإثنين أي احتمال لوقف وشيك لإطلاق النار في ليبيا، حيث قالت على لسان وزير خارجيتها، مولود جاويش أوغلو، “إن أي اتفاق يشمل خطوط القتال القائمة حاليا لن يفيد حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها أنقرة”.

وتابع أوغلو، في مقابلة مع قناة خبر ترك التلفزيونية المملوكة للدولة، “لا بد لحكومة الوفاق الوطني من السيطرة على مدينة سرت الساحلية والقاعدة الجوية في الجفرة قبل أن توافق على وقف لإطلاق النار”.

هذه التصريحات، دفعت مصر والإمارات إلى توجيه تحذير من مغبة شن حرب جديدة حول سرت، وأكدتا أن ذلك يعد تطورا خطيرا على الأوضاع في ليبيا.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن تصريحات نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، حول وجود تحضيرات لعملية عسكرية في سرت يعتبر “تطور بالغ الخطورة”، بينما قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن “طبول الحرب” التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة.

ووسط هذا التصعيد، أعطى مجلس النواب الليبي “الضوء الأخضر” للجيش المصري بالتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري ضد “الاحتلال التركي” لليبيا، حيث أكد المجلس في بيان، الثلاثاء، أن مصر تمثل عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ.

وقال المجلس، إن “للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطرا داهم وشيك يطال أمن بلدينا”، مؤكدًا أن “تصدينا للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين، وتكون الكلمة الُعليا للشعب الليبي وفقاً لإرادته الحرة ومصالحه العليا”.