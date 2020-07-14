اعتداءات على 15 بئر في الحقل الجنوبي لجهاز النهر

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كشف جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة، اليوم الثلاثاء عن اعتداءات وتخريب طالت 15 بئرا بالحقل الجنوبي التابع لجهاز النهر.

واتهم جهاز النهر الصناعي من أسماهم بالخارجين عن القانون وراء الاعتداءات والتخريب الذي طال المعدات بداخل غرف التحكم وقطع الأسلاك الكهربائية بالحقل.

وأوضح الجهاز، في بيان له أن الاعتداء على الحقل يعد مؤشر خطير وإصرار على توقف تدفق المياه، مبينا أن هذا الحقل من الحقول الأقل اعتداءً في السابق بسبب موقعه وسط الحقول.

وحمل جهاز النهر الصناعي، كافة الأطراف الليبية المسؤولية على عدم توفير الحماية الأمنية لمنطقة حقول الآبار، مؤكدًا أنه جهة خدمية مدنية تحاول الحفاظ على هذا المرفق الحيوي، وأن الأمر قد تجاوز حد السرقة.