ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في مستشفى الهواري
أخبار ليبيا24
كشفت مدير إدارة الشئون الطبية بمستشفى الهواري فدوى الصور أنه من أصل 55 مريض بفيروس كورونا أنعم الله على 45 مريض منهم بالشفاء وخروجهم بصحة جيدة من المستشفى.
وكانت الأقسام والعناية في مستشفى الهواري قد استقبلت مصابين بفيروس الكورونا منذ أبريل الماضي وحتى الآن
وشهد مستشفى الهواري الإثنين خروج حالة كانت مصابة بكورونا من مدينة ترهونة وسط احتفاليه للطاقم الطبي وفرحة ذويها وهي الحالة رقم 6 والتي دخلت بتاريخ 6 يونيو الماضي.
من جهة أخرى سجل مركز بنغازي الطبي، يوم الأحد خروج ست حالات من برج الأمل، بعد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا .
وبحسب المركز الإعلامي لطبي بنغازي فإن عدد الحالات المصابة المتواجدة في البرج، حاليا 3 حالات مصابة بالفيروس، من بينها شخص مصري، وتتواجد 30 حالة اشتباه في الحجر الإجباري.