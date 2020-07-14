ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في مستشفى الهواري

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كشفت مدير إدارة الشئون الطبية بمستشفى الهواري فدوى الصور أنه من أصل 55 مريض بفيروس كورونا أنعم الله على 45 مريض منهم بالشفاء وخروجهم بصحة جيدة من المستشفى.

وكانت الأقسام والعناية في مستشفى الهواري قد استقبلت مصابين بفيروس الكورونا منذ أبريل الماضي وحتى الآن