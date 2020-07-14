إدارة مطار بنينا تبحث آلية الكشف عن فيروس كورونا للمسافرين

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بحثت إدارة مطار بنينا الدولي اليوم الثلاثاء الآلية التي سيتم اتباعها في الكشف عن فيروس كورونا للمسافرين القادمين عبر مطار بنينا الدولي ضمن الاستعدادات التي تقوم بها إدارة المطار وأخذ التدابير الممكنة لمواجهة الجائحة.

واستعرض مساعد مدير عام المطار ومدير الشؤون الإدارية والمالية ومدير مكتب الرقابة الصحية بالمطار مع مدير مكتب التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة وعدد من المسؤولين بالوزارة وضع الترتيبات اللازمة لذلك.

وبعد الاجتماع تمت زيارة المختبر المتكامل الخاص بالفحص والذي تم تجهيزه مؤخرا لهذا الغرض داخل صالة القادمون، كما وسيتم خلال أيام قليلة جدا توفير جهاز الكشف PCR وملحقاته.