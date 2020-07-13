15800 مرتزق..إصابات بليغة وجمع عسكري في طرابلس للمرتزقة السوريين

أخبار ليبيا24

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا أرسلت دفعات جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لها إلى ليبيا، مؤكدًا أن عدد المرتزقة ارتفع إلى نحو 15800 من الجنسية السورية، عاد منهم نحو 5600 إلى سوريا.

وقال المرصد في بيان له أوردته قناة ” سكاي نيوز” اليومين الماضيين أنه تم رصد عودة دفعة جديدة من المرتزقة السوريين الذين ترسلهم الحكومة التركية إلى الأراضي السورية قادمين من ليبيا، بعد انتهاء عقودهم.

وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا أرسلت دفعات جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لها إلى ليبيا، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق ضد القوات المسلحة.

وبحسب إحصائيات المرصد، بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا نحو 470، بينهم 33 طفلا دون سن الـ18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

وفي ذات السياق، تداولت حسابات إلكترونية من سوريا خبر إصابة أحد المرتزقة السوريين ويدعى مصطفى أحمد كبير حيث تعرض إلى إصابة بالغة، بتر على مستوى الساقين وتلف بالغ في مستوى الحوض.

وكشف مصدر مطلع أن المرتزق السوري الملقب بـ”أبواحمد” ومن سكان بلده عندان في محافظة حلب بسوريا تابع لـ”فرقة الحمزة وتعرف “الحمزات” لا يزال يعاني من الإصابة ولم يجد من يهتم بحالته.

وأكد المصدر أن حالة المرتزق السوري تزداد سوء رغم تواجده في إحدى مشافي طرابلس، مشيرا إلى أن الإصابة قد تعرض لها خلال المواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية في محور عين زارة في مايو 2020.