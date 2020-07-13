وليامز تهنئ المشري على انتخابه لدورة ثالثة

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هنأت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على إعادة انتخابه، وذلك خلال اتصال هاتفي.

وأعربت وليامز، عن حرصها على العمل مع المشري والقيادة الجديدة للمجلس، وجددت التأكيد على استئناف العملية السياسية بقيادة ليبية في أسرع وقت ممكن لتجنيب الليبيين المزيد من الصراع والمعاناة.

انتخب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، يوم الأحد، خالد المشري رئيسا للمجلس لدورة ثالثة، حيث حصل المشري على 73 صوتا من أصل 132 شاركوا بالتصويت (مجموع عدد أعضاء المجلس الكلي 135).