وليامز تؤكد استعداد البعثة الأممية لتوفير الدعم اللازم للسلطات الليبية

أخبار ليبيا24 – سياسة

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز عن استعداد البعثة الأممية لتوفير كل الدعم اللازم للسلطات الليبية.

جاء ذلك عقب الاجتماع الافتراضي الذي عقد أمس السبت بين وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة وليامز ومشاركة خبراء في إصلاح القطاع الأمني من البعثة، مع وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني برئاسة الوزير فتحي باشاغا ومشاركة مدراء التدريب والمالية والانتربول.

وأكدت وليامز، بحسب ما نشرت البعثة الأممية على موقعها الرسمي، على أهمية تنسيق الجهود على المستويين المحلي والدولي من أجل نجاح عملية إصلاح القطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا.

كما اتفق المجتمعون على استئناف برامج ومشاريع الدعم التي تعثرت بعد اندلاع الاقتتال في أبريل 2019، مؤكدين على أن إصلاح القطاع الأمني والإصلاح الاقتصادي متصلان.