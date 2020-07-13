مركزي البيضاء يخلي مسؤوليته من عرقلة المراجعة الدولية لحسابات الدولة

أخبار ليبيا24 – اقتصاد

أخلى مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، مسؤوليته عن أي عرقلة أو تأخير في بدء المراجعة الدولية، مؤكدا حرصه على الانتهاء من أعمالها في أقرب وقت، حرصا على أهميتها ودورها في حل الأزمة والاقتصادية التي لطالما أثرت علي حياة المواطن.

وجدد المصرف في بيانه اليوم الإثنين، تأكيده على أنه كان ولا زال حريصا على إيجاد الحلول القانونية والفنية للأزمة الليبية التي انبثقت عن الانقسام السياسي ورفض الصديق الكبير لعهدته بعد انتهاء ولايته القانونية، ورفض أيضا لقرار إقالته الصادر من البرلمان الشرعي.

صدر بيان المصرف ردا بيان السفارة الأمريكية أمس الأحد، والذي أشار إلى عرقلة أعمال لجنة تدقيق الحسابات بالمصرفين المركزيين في البيضاء وطرابلس، قائلا: إن “العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي يقوّض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية”.

وأكد المصرف، على أنه كان ولازال الطرف الملتزم بواجباته وفق التشريعات الليبية والقرارات الدولية ابتداء من بيان الترحيب بالدعوة الصادرة عن المجلس الرئاسي بالخصوص في 11 يوليو 2018، ثم اجتماع محافظ المصرف علي الحبري بالمبعوث الأممي السابق غسان سلامة في 24 أغسطس 2018، والذي أكد فيه استعداده للمشاركة في لجان التدقيق بكل شفافية، وفق نص البيان.

وأشار البيان، إلى مشاركة إدارة مصرف ليبيا المركزي البيضاء في ميثاق أعمال ومداولات لجنة التدقيق الدولي عبر الانترنت، والتي أعقبتها زيارة مبعوثة الأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز ولقائها مع علي الحبري في بنغازي، وطرح ملف المراجعة الدولية، وصدور بیان مرحب بقدوم فريقي المراجعة الدولية.

وأوضح البيان، أن “اللجان الفنية بمصرفي طرابلس والبيضاء وفريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أنهت اختيار مكتب المراجعة الدولية منذ شهر أكتوبر الماضي، ومن حينها بدأ مشوار العرقلة من طرف المصرف المركزي بطرابلس وديوان المحاسبة والمجلس الرئاسي، وإقحام المجلس الأعلى للقضاء في الخلاف الحاصل بين تلك الأطراف الثلاثة”.