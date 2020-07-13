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كشف المجلس البلدي درج عن قفل قسم النساء والولادة بمستشفى غدامس العام إلى حين التعاقد مع أطباء جدد .

بلدي درج نشر على حسابه ” وردنا نحن كمجلس بلدي لبلدية درج أن قسم النساء والولادة بمستشفى غدامس العام لا يمكنه استقبال أي حالة من حالات الولادة سواء كانت طبيعية أو قيصرية في الوقت الحالي.

وبين المجلس البلدي أن الإقفال جاء نظراً لاحتياج المستشفى لدكتورة نساء وولادة ودكتور جراحة وهو بالضبط ما تحتاجه عيادة النساء والولادة ببلدية درج إضافةً إلى دكتور تحذير.

وطالب المواطنين سكان بلدية درج أخذ العلم بذلك .والبحث عن بديل إلى حين إشعار آخر.

وقدم مستشفى غدامس العام طيلة السنوات الماضية خدمات في كل التخصصات الطبية والعلاجية لكل سكان المنطقة كاملة من غدامس إلى سيناون .