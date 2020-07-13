طبي بنغازي يعلن شفاء ست حالات من كورونا يتواجد حاليًا بالمركز ثلاثة حالات مصابة بينهم شخص مصري

أخبار ليبيا 24 – صحة

كشف مدير مكتب الاعلام بمركز بنغازي الطبي، خليل قويدر، عن خروج ست حالات من برج الأمل، بعد تماثلها للشفاء من فيروس كورونا .

قويدر أوضح ، في تصريحات صحفية أن الحالات التي شفيت واحدة من مدينة أوباري، و خمس حالات من مدينة بنغازي،

وعن عدد الحالات المصابة المتواجدة في البرج، أشار إلى أنه يتواجد حاليًا 3 حالات مصابة بالفيروس، من بينها شخص مصري، وتتواجد 30 حالة اشتباه في الحجر الإجباري.

من جهة أخرى، أعلن مستشفى الهواري أمس الأحد شفاء 19 حالة كانت مصابة بفيروس كورونا منها 15 إمراة و 3 رجال، و طفل .

هذا ويتواجد بقسم الإيواء بمستشفى الهواري 16 حالة مصابة بفيروس كورونا، وكانت عدد الحالات التي دخلت مستشفى الهواري منذ بدء أزمة انشار جائحة كورونا 56 حالة من رجال، و نساء، و أطفال .