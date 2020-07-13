خارجية الحكومة الليبية ترد على بيان السفارة الأمريكية حول الاقتصاد الليبي الخارجية: الجيش الوطني الليبي استمد شرعيته من الشعب ومن مجلس النواب المنتخب من الليبيين

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طالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، للعمل مع مختلف الأطراف الليبية وخاصة الجيش الوطني الليبي، الذي يستمد شرعيته من الشعب الليبي ومن مجلس النواب المنتخب والوحيد، والذي أعطى الشرعية للجيش الوطني الليبي، لمحاربة الإرهاب والإرهابيين من كل المدن الليبية.

وقالت الوزارة، في بيان بشأن ما صدر من السفارة الأمريكية حول الاقتصاد الليبي، إنها تابعت ما نشرته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا على موقعها الافتراضي الإلكتروني، والتي تباشر عملها من تونس بسبب سوء الأوضاع الأمنية في طرابلس حول خوفها وانزعاجها من التدخل الأجنبي في الاقتصاد الليبي.

وأكدت الوزارة، ، أن الجيش الوطني الليبي لم ولن يحارب الليبيين وهو يدعو للسلام ونبذ لغة البندقية والسلاح ومعركته ضد الإرهاب والإرهابيين فقط، كما أن الشعب الليبي ومطالبه المشروعة في توزيع عادل للثروات وخاصة النفط الذي استخدمته “حكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية” لقتل الشعب الليبي، وجلب المرتزقة والسلاح والموت والقتل.

كما أكدت الوزارة، إن مطالب الشعب الليبي أكد عليها قرار مجلس الأمن 2510 الذي اعتمد على مخرجات مؤتمر برلين وخاصة الفقرة 29 والتي تنص “على توزيع للثروة والموارد العامة من مختلف المناطق الجغرافية الليبية على نحو شفاف وخاضع للمساءلة وعادل ومنصف”، وتتماشى أيضا مع إعلان القاهرة وخاصة الفقرة 14 والتي “تدعو إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية إلى جانب منع وصول الأموال الليبية الى يد المليشيات، والعمل على توزيع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين”.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي لاستشعار المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية والتنموية تجاه أكثر من ثلثي الشعب الليبي الذين يغرقون في الظلام والفقر والإهمال وجائحة كورونا في حين تسيطر المليشيات وحكومة السراج على مقدرات الشعب الليبي وتجثم عليه.

ورحّب الوزارة، بعودة استئناف صادرات النفط، ولكن على أسس العدالة والمسؤولية الوطنية وأن يراع التوزيع العادل للثروة حتى ألا تكون مناطق ظل وتهميش وهشاشة، ودعت لتثبيت وقف إطلاق النار والبدء في عملية سياسية شاملة تؤسس لليبيا الجديدة بدون لغة السلاح وبلا إرهاب ومليشيات وتدخل أجنبي وبدون انتهاكات لحقوق الإنسان لأي مواطن في ليبيا دولة المواطنة والقانون المؤسسات.

وأعربت الوزارة عن تأسفها لاحتكار “حكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية” للاقتصاد الوطني ومدخرات الليبيين في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، التي استخدمت لجلب المرتزقة الإرهابيين الأجانب من سوريا وبواسطة الحكومة التركية وأمام مرأى ومسمع من العالم أجمع في تحدي صارخ للشرعية الدولية وانتهاكاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومخالفاً للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي صادقت عليها ليبيا وأصبحت جزءاً منها.