جويلي يقرر تشكيل قوة مشتركة بقوام 500 فرد من كل منطقة القوة ستتولى مهام تأمين مداخل ومخارج المنطقة الغربية وضبط حركة الآليات والأسلحة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدر آمر مايعرف بغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لرئاسة أركان حكومة الوفاق، أسامة جويلي، قرارًا بتشكيل قوة من الوحدات المشاركة فيما أسماه بـ”صد العدوان” على طرابلس “بركان الغضب”، وذلك بقوام 500 فرد من كل منطقة، على أن تُسمى بالقوة المشتركة، مؤكدًا أنه تم تشكيلها وفق مقتضيات المصلحة العامة.

وتضمن قرار جويلي، رقم (1) لسنة 2020م، تعيين عميد ركن خليفة الفيتوري سالم غريبيل آمرًا للقوة، التي ستتولى مهام؛ تأمين مداخل ومخارج المنطقة الغربية وضبط حركة الآليات والأسلحة، بالإضافة لإخلاء المقرات العامة والخاصة من المجموعات المتمركزة بها خلافًا للقانون وتسليمها للجهات الرسمية.

وأشار قرار جويلي، إلى أن تلك القوة ستقوم بالقبض على العصابات المسلحة التي تهدد المؤسسات العامة والخاصة ومصادرة الآليات والأسلحة، فضلاً عن مكافحة ظاهرة تهريب الوقود والسلع التموينية والهجرة غير الشرعية وكل ما يتعلق بذلك.

ولفت جويلي إلى أن تلك القوة ستدعم الجهات المختصة لإزالة المباني العشوائية ومنع التعدي على الأراضي العامة، بالإضافة لأي مهام أخرى تُكلف بها من قبل آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية.