تعقيبًا على فوز المشري .. قزيط: ديمقراطية زعيط ومعيط قزيط: عن أي ديمقراطية تتحدثون التي تنتخب نفس الوجوه

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، أن انتخابات المجلس، أسفرت عن فوز مرشحي كتلة حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، في المراكز الشاغرة الأربعة.

قزيط ذكر ، في تصريحات صحفية أنه كانت هناك محاولات تمرير تعديل يحدد فترة سنتين للمناصب الشاغرة في مجلس الدولة، موضحًا أن المشري سوّف وماطل هذا المطلب، الذي كان هدفه الأساسي التداول السلمي على السلطة.

وفي ختام تصريحاته، قال قزيط “لا يمكننا إلا أن نقول أن الديمقراطية التي تكرر نفس الوجوه هي ديمقراطية تعتريها مثالب شتى، بل هي ديمقراطية خديجة وكسيحة, فروح الديمقراطية التداول وليس البقاء، والديمقراطية هي نهر جار وليست بركة راكدة آسنة”.

وفاز رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بفترة رئاسية ثالثة، إثر اقتراع جرى في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وحصل المشري على 73 صوتًا بفارق 37 صوتًا عن أقرب منافسيه السيد محمد أبوسنينة الذي تحصل على 36 صوتًا، وفاز المشري لأول مرة برئاسة مجلس الدولة في انتخابات جرت مطلع أبريل عام 2018م، بعد حصوله على 64 صوتًا على حساب منافسه الرئيس السابق للمجلس عبد الرحمن السويحلي .