تحالف أوروبي رباعي ضد تدخلات تركيا في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص اليونانية اتخاذ خطوات حاسمة ضد التدخلات التركية في ليبيا ومنطقة شرق البحر المتوسط بتكوين تحالف رباعي لتأمين عمل شركات الطاقة التابعة لتلك البلدان في منطقة المتوسط وقطع الطريق على رغبة أنقرة في السيطرة على حقول الطاقة هناك.

وأوضحت صحيفة CNN الناطقة بالتركية، في تقرير لها، أن دول الائتلاف الرباعي قررت عقد تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة، كما اتفقت على تسهيل عملية استخدام الموانئ فيما بينها.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن الاتفاق شمل أيضًا تأمين الشركات التابعة لتلك الدول خلال علميات البحث عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، قال إن تركيا ستكون قادرة على بدء أنشطة التنقيب عن النفط في ليبيا في غضون أربعة أشهر بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حكومة الوفاق .

دونماز أضاف، أنه تزامناً مع الذكرى الـ567 لفتح القسطنطينية (إسطنبول)، من قِبل السلطان العثماني محمد الفاتح، ستبدأ السفينة “فاتح” أول حفر لها في البحر الأسود في الخامس عشر من يوليو في موقع التونة-1، وذلك بعد أعمال التطوير.

وأشار الوزير التركي، إلى أن السفينة ستكون في وسط البحر الأبيض المتوسط لأول مرة، قائلاً: “هدفنا هو استكمال عملنا هذا العام”.