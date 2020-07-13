بوسليم تكشف عن إصابات كورونا داخل نطاق البلدية

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أعلنت بلدية بو سليم اليوم الإثنين أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المؤكدة داخل نطاق البلدية بلغت 89 حالة.

وأوضحت البلدية أن الحالات النشطة 63 حالة فيما سجلت 25 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة.

وأشارت بلدية بوسليم أن الحالات الموجودة في مراكز العزل الصحي 24 حالة بينما تتواجد 38 حالة في العزل المنزلي.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن الأحد أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 1512 حاله فيما ارتفعت الحالات النشطة إلى 1015 حالة و 367 حالة شفاء وبلغت حالات الوفاة 40 حالة.