بريطانيا تدين تجدّد إغلاق صادرات النفط الليبي

أخبار ليبيا24 – اقتصاد

دانت المملكة المتحدة البريطانية، تجدّد إغلاق صادرات النفط في ليبيا، محذرة من أضرار كبيرة ودائمة للاقتصاد الليبي، بحسب ما نشرت السفارة البريطانية لدى ليبيا.

وطالبت بريطانيا، بضرورة السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بالعمل دون أي عوائق لصالح جميع الليبيين، مؤكدة أن إغلاق النفط قد يُسبب في أضرار كبيرة ودائمة للاقتصاد الليبي.

ودعت بريطانيا، وفق ما نشرت السفارة البريطانية على حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم الإثنين، إلى ضرورة إنهاء جميع التدخُلات الخارجية في ليبيا.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، قد أعلنت السبت الماضي، استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية إلى حين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان مؤسسة النفط رفع القوة القاهرة عن صادرات النفط في ليبيا.

وأكد المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أمس الأحد، أنها أُجبرت على إعلان القوة القاهرة على جميع صادرات النفط من ليبيا من أجل الحد من التزاماتها التعاقدية.

واتهمت المؤسسة، دولة الإمارات بالوقوف وراء الإغلاق مجددًا بعدما تم استئناف الصادرات الجمعة الماضي، معربة عن إدانتها بشكل صريح الإغلاق المتجدد لصادرات النفط الليبي، ودعت مجلس الأمن الدولي لمحاسبة الدول المسؤولة عن ذلك.