بارلي : حفتر لعب دوراً مفيداً بهزيمة داعش في ليبيا بارلي : لا نقبل تدخل تركيا في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر كان له دور مفيد في محاربة الإرهاب وهزيمة داعش شرق ليبيا.

بارلي جددت التأكيد على رؤية بلادها بشأن حل أزمة ليبيا، مشيرة إلى التمسك بالحل السياسي وضرورة وقف إطلاق النار لتعزيز الحل السياسي والالتفات إلى محاربة الإرهاب في المنطقة.

وشددت وزيرة الدفاع في تصريحات لصحيفة “لاكروا” الفرنسية على عدم دعمهم لأحد أطراف النزاع في ليبيا، كما تطرقت إلى قضية التدخلات الخارجية في البلاد وعلى رأسها تدخلات تركيا وروسيا.

وأدانت بارلي جميع انتهاكات حظر السلاح في ليبيا، لافتة إلى أن تركيا تجلب عددا كبيرا من المقاتلين السوريين وكذلك الشركات العسكرية الروسية الخاصة، على نطاق أصغر، معتبرة أن ذلك الأمر غير مقبول وكافة تفاصيله موثقة بدقة لدى الأمم المتحدة.

وأشارت وزيرة الدفاع الفرنسية خلال حديثها إلى سعي باريس لإعادة الثقة والهدوء داخل الناتو بشأن الملف الليبي، قائلة إنها اقترحت على أمينه العام سلسلة من المبادرات في هذا الاتجاه.

وفي سياق منفصل، أعلنت بارلي أنه سيتم نشر قوات خاصة مشتركة تابعة للاتحاد الأوروبي في مالي يوم الأربعاء المقبل لدعمها في معركتها ضد المجموعات الإرهابية .

وقالت إن المجموعة الأولى من القوة ستضم نحو مئة جندي فرنسي وإستوني، بينما ستنشر كتيبة ثانية تضم نحو 60 جنديا تشيكيا في أكتوبر. وسينضم إليهم نحو 150 جنديا سويديا في يناير 2021.

وأضافت أن «إيطاليا أعربت للتو عن رغبتها بالانضمام إلينا» كذلك. وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن العنف في مالي والنيجر بوركينا فاسو أودى بأربعة آلاف شخص على الأقل في 2019.