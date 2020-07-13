المسماري: تركيا ترسل إرهابيين عبر خطوط تهريب البشر وتحاول ابتزاز أوروبا

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استعرض الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، خارطة تظهر خطوط الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر ليبيا، مشيرًا إلى تحكم تركيا في هذه الخطوط لابتزاز الاتحاد الأوروبي.

وأكد المسماري، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، وجود تقارير تؤكد ضلوع تركيا منذ عام 2019 في نقل إرهابيين سوريين إلى أوروبا عبر خطوط الهجرة غير الشرعية.

وقال المسماري، “إن تركيا نفذت خطا واضحا مع ليبيا لنقل الدواعش والسلاح إلى بلادنا”. وأضاف، “أن تركيا تتحكم في خط تهريب في آسيا وأوروبا وابتزت به الاتحاد الأوروبي كثيرا”.

وأوضح المسماري، أن ملف الهجرة تعدى نقل مهاجرين أبرياء من أجل حياة أفضل على نقل إرهابيين ومجرمين وأسلحة إلى أوروبا”، مؤكدًا أن الجماعات التكفيرية تُسيطر على بعض الموانئ وتطلق من خلالها رحلات إلى أوروبا لنقل أسلحة وإرهابيين.

وأكد أن تركيا استغلت السوريين الهاربين من الحرب، للحصول على أموال، لكنها لم تستغلها لصالح اللاجئين بل صُرفت على الإرهاب، حيث فتحت خط لنقل الدواعش والسلاح من تركيا إلى ليبيا، وهي نفس المطارات والموانئ التي تستغل لإطلاق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

ولفت المسماري، إلى أن هناك فرقا واضحا الآن بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني وبين المناطق التابعة لحكومة الوفاق خاصة فيما يتعلق بلمف الهجرة غير الشرعية.

وأكد المسماري، خلو مناطق القيادة العامة للجيش الوطني في الوقت الراهن من أمساعد وحتى سرت خالية تماما من وجود خطوط هجرة غير شرعية في اتجاه أوروبا، كما أكد أن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي جزء من الأمن الدولي والأمن الإقليمي لمنع الهجرة غير الشرعية، التي تخطت إلى نقل الإرهابيين والسلاح والمخدرات إلى أوروبا.

وعرض المسماري، خلال المؤتمر، رسمًا بيانيًا لأعداد المهاجرين غير الشرعيين خلال عام 2020 عبر خطوط الهجرة في غرب ليبيا، حيث أظهر البيانات هجرة نحو 1702 مهاجرًا خلال شهري يناير وفبراير.

كما أوضح الرسم البياني، هجرة 630 مهاجرًا خلال شهر مارس و395 خلال شهر أبريل و774 خلال شهر مايو و1496 خلال شهر يونيو الماضي، وهي الفترة التي انسحب منها الجيش الوطني من مناطق غرب ليبيا.

وأكد المسماري، أن بنغازي تحولت لأمنة ومستقرة تحت سيطرة الجيش الليبي، بينما طرابلس تعج بآلاف المرتزقة السوريين والميليشيات الإرهابية.