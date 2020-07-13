الجيش يؤكد جاهزيته الكاملة لصد أي هجوم قرب سرت قيادة الجيش لاتزال مستمرة في قضيتها المتمثلة في تحرير الوطن بالكامل

أخبار ليبيا 24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي بقوات الجيش الوطني أن الأوضاع في محاور مدينة سرت ومحيط بلدية الجفره جيدة جداً، وأن القوات في حالة الجاهزية الكاملة لصد أي هجوم .

كما جاء في منشور الإعلام الحربي أن الحقول النفطية لاتزال مغلقة ولن تفتح إلا عند تنفيذ شروط ” الشعب و القيادة العامة “وأنه بالرغم من الضغط الخارجي إلا أن قيادة الجيش الوطني لاتزال مستمرة في قضيتها المتمثلة في تحرير الوطن بالكامل وليس الدفاع عن سرت والجفره فقط .