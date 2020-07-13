الجراري: فتح منفذ أمساعد البري أمام الليبيين العالقين في مصر اعتباراً من اليوم

الجراري: فتح منفذ أمساعد البري أمام الليبيين العالقين في مصر اعتباراً من اليوم

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري إنه بناء على تعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا تم فتح الحدود أمام العالقين الليبيين في مصر.

وأضاف الجراري في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أنه يتم الدخول إلى ليبيا دون التسجيل في الكشوفات وبدون حجر صحي والاكتفاء بإجراء التحاليل والكشف الطبي داخل المنفذ والدخول مسموح به من اليوم الإثنين.

وأوضح رئيس الغرفة الافتصادية أن هذه الجهود من اللجان في المنفذ ورؤساء المجالس التسييرية ولجنة الكورونا واللجنة الاستشارية كللت هذه الجهود حتى تم فتحها أمام كل الليبيين ومن كل المدن.

وأكد الجراري على تعاون الجانب المصري في هذا الخصوص، موضحًا أن هنالك مشاورات أخرى بين الجانب المصري والليبي لفتح الحدود أمام المسافرين الليبيين الراغبين في دخول مصر براً عن طريق منفذ أمساعد وستظهر النتائج خلال الأيام القادمة.