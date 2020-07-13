الاتحاد يعفي الترهوني من إدارة كرة القدم بالنادي

أخبار ليبيا24

أعفت إدارة نادي الاتحاد، اليوم الإثنين، نادر الترهوني، من مهامه كمدير لكرة القدم بالنادي، في إطار إعادة هيكلة الإدارة العامة في النادي.

وجاء في نص القرار، الذي اطلعت عليه أخبار ليبيا ،24 “السيد نادر علي الترهوني، في إطار إعادة هيكلة الإدارة العامة في النادي، واستكمالا منا لضخ دماء جديدة في الإدارات الحيوية، نفيدكم بإعفائكم من مهام إدارة كرة القدم”.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد كلفت الدولي السابق نادر الترهوني بمهمة مدير للكرة بالنادي في أغسطس من العام الماضي، خلفًا لـ عبدالمجيد صالح.

وكان الترهوني، قد لمح خلال الأيام الماضية عن وجود خلاف مع رئيس نادي الاتحاد، جمال الجعفري، حول عدد من المواضيع منها تأخر رواتب العاملين في النادي.