الاتحاد الأوروبي يبحث علاقته بتركيا

أخبار ليبيا24

أجرى الاتحاد الأوروبي مشاورات مطولة بشأن العلاقة مع تركيا والتصرفات التي تمارسها في منطقة البحر المتوسط.

وقال الاتحاد، إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي أجروا اليوم في بروكسل، مشاورات مطولة ومثيرة للاهتمام بشأن تركيا.

وأكد دبلوماسي أوروبي، أن “اليونان طلبت إعداد قائمة عقوبات تطبق إذا بدأت تركيا التنقيب في المياه اليونانية”.

وقال وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، إنه التقى مع ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ووزير خارجية قبرص اليونانية، نيكوس كريستودوليديس، مباحثات على هامش الاجتماع، حول تركيا.

وأكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة احترام تركيا حظر السلاح المفروض على ليبيا واحترام القيم والمصالح الأوروبية من أجل علاقات أفضل، مشيرًا إلى أن الدول الأعضاء مستعدة لاتخاذ إجراءات توقف التصرفات التركية في المتوسط.

وفي وقت سابق، قال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن العلاقة مع تركيا ليست على أحسن ما يرام.