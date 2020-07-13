ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا في ليبيا إلى 1512 حالة

أخبار ليبيا24 – صحة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، عن تسجيل 79 إصابة جديدة عقب تسلم 711 عينة جرى فحصها، لترتفع حصيلة الإصابات في ليبيا إلى 1512 حالة.

وبحسب ما ذكر المركز في بيانه اليوم، فقد توزعت الإصابات الجديدة بالفيروس بواقع 43 حالة جديدة و32 حالة لمخالطين و4 حالات عائدة من السفر، فيما تماثلت 26 حالة للشفاء، إلى جانب تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة.

وسجلت هذه الإصابات في كل من طرابلس 42 حالات، و13 إصابة بالشاطئ، و4 حالات في كل من الزاوية ومصراتة، و6 إصابات في القواليش، وحالتين في كل من ترهونة وتمنهنت، إضافة إلى حالة إصابة واحدة في كل من بنغازي وسبها والعمامرة ورأس لانوف وصرمان ومسلاتة.

وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 1512 حالة بينها 1105 حالة نشطة، و367 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس، و40 حالة وفاة.