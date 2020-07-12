الميهوب يشترط إيداع عائدات النفط في صندوق حيادي قبل استئناف تصديره الميهوب : يجب إنشاء صندوق حيادي تحت رعاية أممية حتى لا يتم العبث بهذه الأموال

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رحب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط، رفع حالة القوة القاهرة، واستئناف عمليات تصدير النفط في عموم الأراضي الليبية.

الميهوب ذكر ، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أنه يدعم استئناف تصدير النفط الليبي، مُشترطًا إيداع العائدات في مكان أو صندوق حيادي تحت رعاية أممية حتى لا يتم العبث بهذه الأموال.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الأول الجمعة، رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن المشكلات الفنية ستُبقي الإنتاج منخفضا، وستكون الناقلة “كريتي باستيون” أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.

وأضافت أن زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتا طويلا نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير 2020م.

واعتبر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أن الخطوة تسير نحو تحقيق الانتعاش الوطني، موجها الشكر لجميع الأطراف التي شاركت في المناقشات الأخيرة للمساعدة في تحقيق هذه النتيجة.

وأكد أنه بالإضافة إلى الخسائر التي تكبدتها ليبيا نتيجة تراجع إنتاج النفط والتي قُدرت قيمتها بحوالي 6.5 مليار دولار، تواجه المؤسسة الوطنية للنفط تكاليف إضافية باهظة لإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، حيث ستصل قيمة تكاليف إصلاح شبكة خطوط الأنابيب والمعدات السطحية وصيانة الآبار إلى مليارات الدنانير.