وليامز تبحث مع باشاغا برامج نزع السلاح وإصلاح القطاع الأمني

أخبار ليبيا24 – أمن

عقدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، اجتماعا عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا.

وتركزت محاور الاجتماع حول سبل التعاون في تطوير وتحديث الأجهزة الأمنية وبرامج نزع السلاح وتطوير وإصلاح القطاع الأمني بشكل عام، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية.

وحضر الاجتماع أيضا من جانب وزارة الداخلية كلا من مدير إدارة الشرطة العربية والدولية العميد عبدالحميد الغزالي، ومدير إدارة الشؤون المالية العميد جمال صفر ومدير إدارة التدريب العميد فتحي عون، بالإضافة إلى كبير المستشارين السياسيين لدى البعثة ومسؤولي مكتب تطوير السياسات الأمنية.