وزير الداخلية يشكل غرفة طوارئ لمتابعة شكاوى الاعتداءات على الأراضي

أخبار ليبيا24 – أمن

قرر وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف، تشكيل غرفة طوارئ أمنية تتولى متابعة الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات على أراضي البناء داخل مخططات المدن والقرى المملوكة للدولة أو الأفراد.

بالإضافة إلى التعجيل بالاستدلال فيها وضبط من يستدعي الأمر ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة المختصة وتنفيذ ما يصدر عنها من أوامر، بحسب نص القرار الصادر عن الوزير وتحصلت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منها اليوم السبت.

وذكر القرار، أن غرفة الطوارئ ستكون برئاسة مدير أمن بنغازي عميد عادل عبدالعزيز عمر، وعضوية كل من: عقيد حسن الجحاوي من مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، ومعاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عقيد أحمد الشامخ، إضافة إلى عضو عن كل مديرية من مديريات الأمن لا تقل رتبته عن نقيب.

وأشار القرار، إلى أن مقر الغرفة الطوارئ الأمنية يكون في مديرية أمن بنغازي، وأمر جميع مديريات الأمن بأن تضع تحت تصرف الغرفة ما قد تطلبه من أفراد وآليات لتنفيذ المهام الموكلة لها.