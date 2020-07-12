مناقشة تشغيل طبي راس لانوف واستحداث قسم غسيل للكلى

أخبار ليبيا24

ناقشت إدارة شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز مع وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب إمكانية تشغيل المركز الطبي راس لانوف بالمشاركة بين الشركة ووزارة الصحة.

كما اتفق خلال الاجتماع الذي عقد أمس السبت في مدينة بنغازي بين الوزير والشركة على استحداث قسم لغسيل الكلى في مدينة راس لانوف.

واتفقت شركة راس لانوف ووزارة الصحة على تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة آلية العمل ووضع اللمسات الأخيرة لبنود الاتفاق.