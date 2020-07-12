مقتل مليشياوي في مصراتة بالرصاص

أخبار ليبيا24

ذكر مصدر مطلع أن المليشياوي علي بعيو الملقب “موقو” من سكان مصراتة قتل بعد تعرضه إلى عيار ناري “رصاصة ” أصابته على مستوى القلب.

وأوضح المصدر أنه أعلن عن وفاة بعيو في مستشفى الطوارئ في مصراتة مساء أمس السبت، لافتا إلى أنه من مواليد 1995 ولم تعرف الأسباب التي أدت إلى استهدافه ولا مكان الواقعة.

وأشار المصدر إلى أن “مصيف النورس” في مدينة مصراتة شهد مواجهات مسلحة بين عناصر مليشياوية بعضها من قبيلة الشراكسة والأخرى من قبيلة المعدان والذي أدى إلى مقتل 3 وإصابة 5 آخرين.