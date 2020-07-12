مصلحة الجمارك تكشف عن شركة متورطة في توريد شحنة أغنام وهمية تورط ضباط تابعين لجمرك ميناء طرابلس في القضية

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

كشف مصدر بمصلحة الجمارك الليبية، عن تورط شركة “أكاكوس ليبيا لاستيراد المواد الغذائية واللحوم”، في توريد شحنة أغنام وهمية، بعد فتح اعتماد بقيمة 2.301 مليون يورو.

المصدر ذكر في تصريحات صحفية أن الشركة التي قامت بتوريد شحنة أغنام وهمية هي “أكاكوس ليبيا لاستيراد المواد الغذائية واللحوم” عبر فتحها لاعتماد بسنة 2020م، بمصرف الجمهورية فرع صرمان بقيمة 2.301 مليون يورو، مُبينًا أن ممثلها القانوني يُدعى “م . ع . أ .أ” .

يذكر أن تقرير ديوان المحاسبة، كشف تورط شركة أكاكوس بتهريب العملة إلى الخارج عن طريق الاعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل ضمن 30 شركة أخرى، حيث قامت أكاكوس بتهريب 21 مليون دولار خارج بلاد.

وفي وقت سابق، كشف مصدر يعمل بميناء طرابلس البحري، تورط ضباط تابعين لجمرك ميناء طرابلس في قضية شحنة أغنام وهمية تتجاوز قيمتها 2 مليون يورو، مضيفًا أنه قد تم الكشف عن تورط المعنيين بتقديم مستندات مزورة حول وصول الشحنة والإفراج عليها.

ولفت المصدر أن من كشف هذا التزوير مصلحة الجمارك بذاتها، وأن هذه الشحنة تابعة لشركة ليبية، موضحًا أن نائب مدير مصلحة الجمارك أحال تقرير بالخصوص إلى النائب العام، وتم ايقاف المتهمين والقبض عليهم.