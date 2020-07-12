مرتزق سوري من طرابلس يشكو عدم صرف “مرتباتهم”

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد عناصر المرتزقة السوريين موجود في أحد المعسكرات في العاصمة طرابلس يشكو عدم صرف ما قال إنها “مرتبات”.

وقال المرتزق السوري خلال مقطع الفيديو الذي يظهر تواجدهم في أحد المعسكرات :”حتى السلف تتم سرقتها وعندما منحونا 300 دولار قاموا بخصم 50 دولار من القيمة”.

#طرابلس ..فيديو – استمع شكوى لأحد عناصر المرتزقة السوريين " هيئة تحرير الشام " والمتواجدين في معسكر " صلاح الدين " وذلك بسبب تأخر مرتباتهم بعد مشاركتهم في المواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية بمحاور طرابلس ومطالبة القادة السوريين المسؤولين عنهم بحل مشكلة المرتبات مع " مسؤولي حكومة الوفاق " .. Posted by Khaled Dernah on Friday, July 10, 2020

وأكد المرتزق السوري الذي يصور المقطع ويظهر بعض المرتزقة يلعبون كرة القدم في ساحة المعسكر، وبعض الآليات أنهم منذ أربعة أشهر لم يتم منحهم “رواتبهم”.

وفي ذات السياق، تداول النشطاء صورًا للمرتزقة السوريين وثقت من قبل مواطن أثناء التقاط المرتزقة السوريين صور “سيلفي” لهم وتحديدا من “فرقة الحمزة” الموالية لتركيا وهم على متن مركبة طراز “ميتسوبيشي” أثناء تنقلهم عبر طريق الشط بطرابلس.

إضافة إلى صور المرتزق السوري يستقل مركبة طراز “ميتسوبيشي” من داخل أحد المعسكرات في طرابلس ويدعى حمادي إبراهيم حمداوي كحيص الملقب أبو إبراهيم مواليد أكتوبر 1993 ومن سكان محافظه أدلب بسوريا.