مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض: سحبت منا كل الصلاحيات

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كشف مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار أن المركز سحبت منه كل الصلاحيات واقتصر دوره على إعلان نتائج التحاليل وحصر الأعداد المصابة والوفيات ومسؤول عن فرق الرصد والتقصي.

وأضاف النجار – بحسب الموقع الرسمي لشبكة الرائد – أن خطط مجابهة الكورونا والإرشادات والقرارات أصبحت الآن في يد اللجنة الاستشارية العلمية العليا.

وأوضح مدير المركز أن اتخاذ قرارات متتالية بإنشاء أجهزة متشعبة تعمل منفردة ومركزية اللجنة العلمية الاستشارية وغياب الأذرع التنفيذية وتهميشها كانت أسباباً أدت إلى انتشار الفيروس.

وأشار النجار إلى أنهم يعملون الآن بمساعدات تقدمها لهم بعض الجهات رغم أنه تم تخصيص قيمة 15 مليون ولم تصرف إلى الآن وأن مشغلات معامل التحاليل وملابس فرق الرصد غير متوفرة.