خارجية النواب تطالب مجلس الأمن بوقف تدفق المرتزقة لليبيا

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دعت لجنة الخارجية في مجلس النواب، اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي بالقيام بواجباته تجاه استمرار تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا، مطالبة بمحاسبة من يقف وراء خطاب الكراهية ووقف التدخلات الخارجية التي تهدد الاستقرار في كل المنطقة.

وأكدت اللجنة، في بيان، ترحيبها بدعوة مجلس الأمن الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار، مشيرة إلى مبادرة رئيس مجلس النواب للسلام ووقف إطلاق النار الدائم.

كما أشارت اللجنة، إلى تجاهل المبادرة واستمرار التحريض على الاقتتال وخطاب الكراهية من قبل الأطراف الأخرى.

وجددت اللجنة، تمسك مجلس النواب بتوصيات مؤتمر برلين لإنهاء الأزمة في ليبيا. وأكدت اللجنة، وضع مجلس النواب الملف الإنساني ضمن أولويات عمله واهتمامه بمساعدة الفئات الأكثر ضعفا ومنهم النازحين والمهاجرين، مشيرة إلى ترحيبها بالتعاون مع اللجان التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

وشددت اللجنة، على أهمية الاهتمام بمكافحة جائحة كورونا كأولوية قصوى وحشد الموارد الكافية لذلك ولصالح جميع الليبيين.

وأكدت اللجنة على أهمية الملف الاقتصادي وحرص مجلس النواب على استئناف تصدير النفط والحاجة للتوصل لاتفاق يضمن شفافية إنفاق العائدات ووصولها لجميع مناطق ليبيا.