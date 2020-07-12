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أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد عن توقف خمس وحدات توليد بمحطة جنوب طرابلس بسبب اشتعال النيران بمكب قمامة ملاصق للمحطة والذي يؤدي إلى إقفال مصفيات الهواء وخروج تلك الوحدات عن الخدمة.

وذكر مدير محطة جنوب طرابلس – بحسب دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء – بأن العمل جاري على تغيير مصفيات الهواء لوحدتي توليد في المحطة.

وأضاف مدير المحطة أن تكلفة تغيير المصفيات لكل وحدة توليد تبلغ 100 مائة ألف يورو ويبلغ عدد المصفيات التي يتم تغييرها لكل وحدة توليد 800 مصفي هواء.

وناشدت الشركة كافة الجهات المختصة بضرورة إيجاد بديل للمكب وبشكل عاجل ، حتى يتسنى للعاملين بمحطة جنوب طرابلس تشغيل الوحدات والمساهمة بأكثر من 500 ميغاوات لدعم الشبكة الكهربائية.