بوشحمة: فتح النفط إحدى شروطنا في مفاوضات “5+5”

أخبار ليبيا24 – متابعات

أكد رئيس وفد لجنة العسكرية “5+5” التابعة لحكومة الوفاق الوطني أحمد بوشحمة، أن فتح الحقول والموانئ النفطية إحدى شروطهم في المفاوضات اللجنة، “كونه يمس قوت الليبيين”، على حد قوله.

وقال بوشحمة في تصريحاته لقناة ليبيا الأحرار اليوم الأحد، إن “التفاوض مازال مستمرا، ولكن التواصل مع البعثة الأممية في ليبيا متوقف منذ فترة”، مشيرا إلى أنهم لم يتوصلوا لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في البلاد.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، قد أعلنت أمس السبت، استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية إلى حين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأن فتحها، مؤكدة التزامها بذلك كونها المنوط بها حماية مقدرات الشعب والمفوضة منه بذلك.

وأكدت القيادة في بيان لها اليوم السبت، استعدادها التام للتعاون مع المجتمع الدولي وكل الشرفاء من أبناء الوطن بشأن الموانئ والحقول النفطية، كما أكدت حرصها على تلبية تطلعات الشعب منفذة لأوامره دون سواه.

وثمنت القيادة العامة، ثقة الشعب الليبي العظيم في قواته المسلحة من خلال تفويضها للتفاوض مع المجتمع الدولي للوصول لتحقيق المطالب العادلة للقبائل والشعب الليبي، والتي حددها كشروط لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية.

وأوضحت القيادة في سياق بيانها، أن شروط إعادة فتح الموانئ والحقول تتمثل في فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية.

إضافة إلى وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن أن لا تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة، وأن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده، وضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين انفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية والتي حرم الشعب من الاستفادة منها، ومحاسبة من تسبب في إهدارها وإنفاقها في غير محلها.