القيادة العامة تؤكد استمرار إغلاق النفط إلى حين تنفيذ مطالب الشعب الليبي

أخبار ليبيا24 – اقتصاد

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية إلى حين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأن فتحها، مؤكدة التزامها بذلك كونها المنوط بها حماية مقدرات الشعب والمفوضة منه بذلك.

وأكدت القيادة في بيان لها اليوم السبت، استعدادها التام للتعاون مع المجتمع الدولي وكل الشرفاء من أبناء الوطن بشأن الموانئ والحقول النفطية، كما أكدت حرصها على تلبية تطلعات الشعب منفذة لأوامره دون سواه.

وجددت القيادة، تأكيدها على التزامها بحدود التفويض الممنوح لها من قبل القبائل والشعب الليبي بشأن التفاوض لتحقيق هذه المطالب والتي بدون تحققها لن يكون بالإمكان إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية، منوهة إلى أن شركائها الدوليين والإقليميين يتفهمون مطالب الشعب بهذا الصدد، وفق قولها.

وثمنت القيادة العامة، ثقة الشعب الليبي العظيم في قواته المسلحة من خلال تفويضها للتفاوض مع المجتمع الدولي للوصول لتحقيق المطالب العادلة للقبائل والشعب الليبي، والتي حددها كشروط لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية.

وأوضحت القيادة في سياق بيانها، أن شروط إعادة فتح الموانئ والحقول تتمثل في: أولا / فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية.

ثانيا / وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن أن لا تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة، وأن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده.

ثالثا / ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين انفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية والتي حرم الشعب من الاستفادة منها، ومحاسبة من تسبب في إهدارها وإنفاقها في غير محلها.

وأشارت القيادة العامة، إلى “أنه وفي إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة والتي طلبت السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط متعاقد عليها من قبل الإغلاق وخشية على الصالح العام من القوات المسلحة وحتى لا تتأثر المنشآت النفطية بحلول التخزين فقد استجابت لذلك مراعية مصلحة الشعب الليبي”، وفق نص البيان.