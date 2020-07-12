السراج يطالب سيالة بالانضمام لاتفاقيات دولية

ماهي الاتفاقيات الدولية التي طالب السراج بالانضمام إليها؟

142

أخبار ليبيا24

طالب رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الأحد، وزير خارجية الحكومة، محمد سيالة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى عدة اتفاقيات دولية.

وقال المتحدث باسم خارجية الوفاق، محمد القبلاوي، في تغريدة على تويتر، إن “السراج طلب من سيالة البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام والتوقيع على بعض الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المكملة لها”.

وأفاد القبلاوي أن الاتفاقيات “متعلقة باتفاقية حماية الأشخاص من الإخفاء القسري واتفاقية أتاوا لحظر الألغام ضد الأشخاص والبرتوكول الاختياري المكمل لاتفاقية مناهضة التعذيب”.

المزيد من الأخبار

خارجية الحكومة الليبية ترد على بيان السفارة الأمريكية حول الاقتصاد الليبي

وليامز تؤكد استعداد البعثة الأممية لتوفير الدعم اللازم للسلطات الليبية

أردوغان: مذكرة الترسيم البحري مع الوفاق ضمنت حقوق أنقرة في المتوسط

السفارة الأمريكية: التدخلات الأجنبية أضرت بمصالح الليبيين

المزيد

خارجية الحكومة الليبية ترد على بيان السفارة الأمريكية حول…

وليامز تؤكد استعداد البعثة الأممية لتوفير الدعم اللازم…

أردوغان: مذكرة الترسيم البحري مع الوفاق ضمنت حقوق أنقرة في…