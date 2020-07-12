السراج يطالب سيالة بالانضمام لاتفاقيات دولية

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طالب رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الأحد، وزير خارجية الحكومة، محمد سيالة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى عدة اتفاقيات دولية.

وقال المتحدث باسم خارجية الوفاق، محمد القبلاوي، في تغريدة على تويتر، إن “السراج طلب من سيالة البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام والتوقيع على بعض الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المكملة لها”.

وأفاد القبلاوي أن الاتفاقيات “متعلقة باتفاقية حماية الأشخاص من الإخفاء القسري واتفاقية أتاوا لحظر الألغام ضد الأشخاص والبرتوكول الاختياري المكمل لاتفاقية مناهضة التعذيب”.