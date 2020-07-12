السراج يبحث مع آمري المناطق العسكرية سير العمليات في سرت الجفرة

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، خلال اجتماع، مع آمري المناطق العسكرية؛ الغربية أسامة الجويلي، وطرابلس اللواء عبد الباسط مروان، والوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال، الوضع العسكري في البلاد بشكل عام.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان له، أن الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، في طرابلس، بحث أيضا جاهزية القوات بمختلف المناطق وسير العمليات بمنطقة سرت الجفرة، إضافة لمراجعة إجراءات تأمين المناطق التي سيطرت عليها الوفاق.

وناقش الاجتماع، وفقا للبيان، تنظيم المؤسسة العسكرية وآليات تنفيذ برنامج دمج واستيعاب التشكيلات العسكرية المساندة “المليشيات”، وبرامج تطوير القدرات العسكرية الدفاعية لقوات الوفاق في إطار برامج الشراكة مع عدد من الدول الصديقة.

وتعمل حكومة الوفاق على قدم وساق خلال هذه الأيام على عمليات دمج المليشيات في جهازي الشرطة والجيش؛ تنفيذا للأوامر الأمريكية بضرورة تفكيك المليشيات الموجودة في طرابلس، لاسيما بعد تزايد جرائمها ضد المدنيين.