البعثة الأممية: ناقشنا مع داخلية الوفاق إصلاح قطاع الأمن

أخبار ليبيا24

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها ناقشت السبت مع وزارة الداخلية في حكومة الوفاق إصلاح قطاع الأمن، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الادماج، بمشاركة خبراء في إصلاح القطاع الأمني من البعثة.

وذكرت البعثة، أنه جرى الاتفاق على استئناف برامج ومشاريع الدعم التي تعثرت بعد اندلاع الاقتتال بالعاصمة طرابلس في إبريل 2019، وأكدوا على أن إصلاح القطاع الأمني والإصلاح الاقتصادي متصلان.

وأعلنت الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز استعداد البعثة لتوفير كل الدعم اللازم للسلطات الليبية، مؤكدة على أهمية تنسيق الجهود على المستويين المحلي والدولي من أجل نجاح عملية إصلاح القطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا.

وطالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بشدة، يوم السبت، حكومة الوفاق بضرورة التحرك بسرعة لنزع أسلحة المليشيات المسلحة، التي ليس لديها ووضع قانوني، وتسريح عناصرها وإدماجهم في قطاع وزارة الداخلية، على خلفية الاشتباكات الدامية التي حدثت في جنزور قبل يومين وأودت بحياة ما لا يقل عن سبعة أشخاص.

وقالت البعثة، في بيان، إنها “تدين مثل هذه “الأعمال الطائشة” التي تعرض المدنيين للخطر المباشر في حين بدأت طرابلس تتعافى من حصار دام 15شهرا، ويؤكد وقوع هذه الاشتباكات ضرورة أن تتحرك حكومة الوفاق الوطني بسرعة نحو إصلاح فعال للقطاع الأمني بالتزامن مع نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريح وإعادة دمج عناصرها”.