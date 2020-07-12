إقفال ثلاث مصحات طبية في مدينة سرت

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أعلنت مديرية الأمن في مدينة سرت عن اتخاذ إجراءات عاجلة بقفل عدد ثلاث مصحات طبية خاصة إيوائية في المدينة

وأوضحت المديرية عبر بيان لها أن المصحات التي أقفلت هي سرت التخصصية ومصحة الغد ومصحة الخليج مشيرة إلى أن الإقفال جاء في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا ومواجهة أي تداعيات متوقعة لانتشار الفيروس.

وقال رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة كورونا في سرت عبدالله الأحول تم إقفال المصحات لغرض تعقيمها بشكل كامل ومن ثم إعادة فتحها.