إقفال ثلاث مصحات طبية في مدينة سرت
أخبار ليبيا24
أعلنت مديرية الأمن في مدينة سرت عن اتخاذ إجراءات عاجلة بقفل عدد ثلاث مصحات طبية خاصة إيوائية في المدينة
وأوضحت المديرية عبر بيان لها أن المصحات التي أقفلت هي سرت التخصصية ومصحة الغد ومصحة الخليج مشيرة إلى أن الإقفال جاء في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا ومواجهة أي تداعيات متوقعة لانتشار الفيروس.
وقال رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة كورونا في سرت عبدالله الأحول تم إقفال المصحات لغرض تعقيمها بشكل كامل ومن ثم إعادة فتحها.
وفِي سياق متصل أكد الأحول إغلاق صالونات الحلاقة والمقاهى والمطاعم ومزينات النساء والنوادي والمصائف إضافة الى منع اقامة التجمعات بجميع اشكالها والمناسبات الاجتماعية والمأتم والافراح
ويستثنى من الإقفال محال بيع المواد الغدائية واللحوم والمياه والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات بشرط اتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة الوباء
كما تم استثناء عمل الخدمات الصحية والسجل المدني والمصارف التجارية على أن تقوم باتخاد جميع التدابير الاحترازية الوقائية.