أردوغان: مذكرة الترسيم البحري مع الوفاق ضمنت حقوق أنقرة في المتوسط

أردوغان: مذكرة الترسيم البحري مع الوفاق ضمنت حقوق أنقرة في المتوسط أردوغان: المكاسب التي حققتها أنقرة هي بداية إحلال السلام والهدوء في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الرئيس التركي رجب أردوغان، إن موقف بلاده بشأن الأزمة الليبية ثابت وصامد ضد من وصفه بـ”الانقلابي” خليفة حفتر الذي حاول احتلال طرابلس، على حد تعبيره.

أردوغان زعم، في مقابلة مع صحيفة Criterion، أن حكومة الوفاق تمكنت من إخراج “الانقلابيين” من طرابلس في وقت قصير، والمكاسب التي حققتها في الميدان هي بداية إحلال السلام والهدوء في ليبيا.

وتابع “مذكرتي التفاهم الأمني والبحري بين تركيا وحكومة الوفاق مهمة للغاية ضمنت حقوق ومصالح أنقرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، كما دعمت الأخوة الليبيين في جميع المجالات من الصحة إلى البنية التحتية لوسائل النقل”.

وأكد أن استقرار ليبيا يخدم مصلحة المنطقة بأسرها وليس فقط الشعب الليبي، والتعزيز السياسي والاقتصادي لهذا البلد سيريح شمال أفريقيا وأوروبا، مضيفا “يجب على المجتمع الدولي أن يختار الآن دعم الحكومة الشرعية ووقف مدبري الانقلاب الذين يرتكبون جرائم حرب”.

وتابع “يجب إخراج الفصائل الذين حولوا ليبيا إلى حمام دم من هذا البلد في أقرب وقت ممكن، ويجب التحقيق مع قادة الانقلاب في جرائم المقابر الجماعية الموجودة في ترهونة”.

وفي السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، وقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي، رجب أردوغان، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.